ВВС международной коалиции уничтожили восемь боевиков ИГ на севере Ирака

ТАСС, 8 сентября. Восемь сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате операции, проведенной ВВС международной коалиции на севере Ирака. Об этом, как сообщил телеканал Al Sumariya, в воскресенье объявило Управление информации иракских сил безопасности.

По его данным, разведка армии Ирака передала коалиции последние данные о позициях боевиков, укрепившихся в провинции Найнава. Используя эту информацию, боевые самолеты международного альянса нанесли несколько ударов по указанным целям. Атака была проведена неподалеку от населенного пункта Хаммам аль-Алиль, расположенного у границы с Сирией.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине города страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных уголках страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.