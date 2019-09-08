Временный президент Алжира поддержал формирование органа по проведению выборов

РАБАТ, 8 сентября. /ТАСС/. Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех выступил с инициативой о формировании независимого органа по проведению выборов главы государства. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service (APS), говорится в обнародованном в воскресенье коммюнике президентской администрации.

В нем отмечается, что Бенсалех в воскресенье провел встречу с Каримом Юнесом, координатором Национального органа диалога и посредничества (НОДП), который был создан в июле и с тех пор занимается поиском выхода из затянувшегося политического кризиса в стране.

Юнес, как сообщает APS, передал временному президенту доклад о результатах состоявшихся консультаций с политическими партиями, представителями гражданского общества, оппозиционными деятелями. После обмена мнениями Бенсалех призвал Юнеса "продолжить усилия и провести необходимые консультации для формирования независимого национального органа по проведению выборов".

Предложение Бенсалеха прозвучало спустя несколько дней после того, как начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о необходимости провести президентские выборы "в разумные и приемлемые сроки, отвечающие настойчивым требованиям народа". В связи с этим он предложил созвать 15 сентября избирательные органы для определения даты голосования.

Кроме того, Гаид Салах приветствовал усилия НОДП, который "показал внушающие надежду результаты на пути выстраивания серьезного, конструктивного и беспристрастного диалога". Замминистра обороны призвал алжирские политические силы "двигаться вперед ради сближения точек зрения, взглядов, нахождения механизмов, способных выработать подход, необходимый для организации президентских выборов, а до этого - скорейшего создания национального независимого органа, который займется подготовкой, организацией и контролем над выборами". "Предстоящие выборы станут важнейшим событием в истории Алжира, внесут вклад на пути к формированию правого государства", - заявил он.

Выборы - спасительный путь

Ранее на текущей неделе министр связи, официальный представитель правительства Хасан Рабхи совершил поездки по ряду регионов страны, во время которых неоднократно заявлял о том, что организация президентских выборов - это "спасительный путь для будущего страны", охваченной с февраля кризисом. "Проведение президентских выборов - единственный шаг, способный позволить стране выйти из трудного периода, укрепить стабильность и безопасность", - отмечал он на встречах с политиками, общественными деятелями и журналистами.

По его словам, "необходимо двигаться в сторону создания надлежащих условий для организации президентских выборов". "Алжир сегодня нуждается во всех своих гражданах, чтобы суметь выйти из кризиса, охватившего страну, - говорил Рабхи. - Большая часть населения готова положительно воспринять все инициативы, которые могут послужить стране и поддержать конструктивный и открытый диалог с участием всех категорий общества".

Мнение оппозиции

Впрочем, оппоненты власти придерживаются иного мнения. Так, алжирская оппозиция, представленная, в частности, альянсом партий под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА), считает необходимым установить в стране "переходный период для создания соответствующего политического и институционального климата".

"При этом проведение президентских выборов в свете нынешних законов станет попыткой, направленной на спасение действующей системы", - полагают члены альянса. Кроме того, СДА выступают за "принятие через народный референдум конституции до проведения президентских выборов".

В СДА входит придерживающееся леволиберальных взглядов "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), "Фронт социалистических сил" (ФСС), Партия трудящихся (ПТ), Социалистическая партия трудящихся (СПТ), Союз за перемены и прогресс (СПП), Демократическое и социальное движение (ДСД), а также Алжирская лига защиты прав человека.

Участники многотысячных акций протеста, которые проходят каждую пятницу, заявляют, что "выборы возможны только после ухода от власти всех представителей нынешнего режима, дискредитировавшего себя вовлеченностью в подавление прав и свобод, участием в разграблении бюджета и провалом социально-экономической политики".

Со своей стороны действующая власть, включая армейскую верхушку, предлагает провести президентские выборы "в самое ближайшее время и без установления переходного периода".

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход представителей нынешней правящей элиты.