Эмир Кувейта отложил встречу с Трампом в Вашингтоне из-за госпитализации

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отложил встречу с президентом США Дональдом Трампом в американской столице из-за госпитализации. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Сегодня [в воскресенье] Трампу сообщили, что эмир Кувейта должен отложить запланированный на 12 сентября визит в Белый дом в связи с госпитализацией. Президент желает скорейшего выздоровления своему другу, эмиру и с нетерпением ждет возможности вновь встретиться с ним в Вашингтоне, как только ему станет лучше", - отметили в пресс-службе. Как сообщалось ранее, стороны намеревались обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

Ранее информагентство КУНА сообщило, что 90-летний эмир Кувейта госпитализирован в США для проведения медицинского обследования. По ее информации, о новой дате проведения встречи двух лидеров будет сообщено позднее.