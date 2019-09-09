Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 71-й годовщиной основания КНДР

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 71-й годовщиной основания страны. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

"Хотел бы поздравить товарища председателя и через него выразить свои наилучшие пожелания Трудовой партии Кореи (ТПК), правительству КНДР, а также корейскому народу", - указывается в телеграмме. Си Цзиньпин также выразил уверенность, что под руководством ТПК и Ким Чен Ына строительство социализма в КНДР "достигнет новых великих успехов".

"Я намерен следовать единым путем с товарищем председателем, вместе продолжать и развивать дружеские традиции между Китаем и КНДР, чтобы отношения дружбы и сотрудничества двух стран достигли еще больших успехов в новой исторической эпохе и принесли еще большую пользу двум государствам и народам. Желаю КНДР процветания и могущества, а ее народу счастья и благоденствия", - отметил председатель КНР.

КНДР была основана 9 сентября 1948 года. В понедельник в народной республике состоятся многочисленные торжественные мероприятия в честь 71-й годовщины образования КНДР, однако в Пхеньяне не планируется проведение военного парада, что обусловлено тем, что в текущем году отмечается не круглая дата.