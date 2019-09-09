Болтон назвал важным событием обмен между РФ и Украиной

ТАСС, 9 сентября. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал состоявшийся 7 сентября обмен между Россией и Украиной группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран, важным событием и выразил надежду на дальнейшее освобождение заключенных граждан Украины.
"Этот обмен заключенными - важное событие, - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. - Мы надеемся в будущем увидеть, как еще больше заключенных украинцев воссоединятся со своими семьями". Болтон также вновь подтвердил, что "США продолжают поддерживать народ Украины".
This prisoner exchange is a major development. We hope to see more Ukrainian prisoners reunited with their families in the future. The U.S. continues to stand with the people of Ukraine. https://t.co/3HdmRq7a1h— John Bolton (@AmbJohnBolton) 8 сентября 2019 г.
К своей записи он прикрепил твит американского лидера Дональда Трампа, в котором тот поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом. "Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" - написал в субботу Трамп.
Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.