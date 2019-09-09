Болтон назвал важным событием обмен между РФ и Украиной

ТАСС, 9 сентября. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал состоявшийся 7 сентября обмен между Россией и Украиной группами граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран, важным событием и выразил надежду на дальнейшее освобождение заключенных граждан Украины.

"Этот обмен заключенными - важное событие, - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. - Мы надеемся в будущем увидеть, как еще больше заключенных украинцев воссоединятся со своими семьями". Болтон также вновь подтвердил, что "США продолжают поддерживать народ Украины".