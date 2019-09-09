Премьер Госсовета КНР нанесет визит в Россию 16-18 сентября

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян нанесет официальный визит в Россию 16-18 сентября для участия в регулярной встрече глав правительств двух стран. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева премьер Госсовета КНР Ли Кэцян нанесет официальный визит в Россию 16-18 сентября и примет участие в 24-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая", - указала дипломат.

"Эта регулярная встреча между главами правительств является хорошей платформой для координации нашего практического сотрудничества и оказания ему содействия. Этот механизм непрерывно работает на протяжении 23 лет", - подчеркнула она.

"Предстоящая встреча обладает особым значением, так как она является первой в своем роде после того, как наши двусторонние отношения вошли в новую эпоху. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и его российский коллега сделают заявление для прессы, примут участие в церемонии подписания совместных документов и торжественном банкете. Уверены, что этот визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна придаст новый импульс двусторонним отношениям и укрепит наши усилия по противостоянию внешним вызовам", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.