Киев намерен продолжить работу по обмену с Москвой, а также в Донбассе

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Украина продолжит работу с Россией по вопросу обмена удерживаемыми лицами, а также по обмену в Донбассе в рамках переговоров контактной группы в Минске. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию " Украинская правда ", опубликованному в понедельник.

"Мы каждый день над этим (дальнейшим освобождением - прим. ТАСС) работаем, безусловно. Это был первый шаг (обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной 7 сентября - прим. ТАСС). Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. <...> Работа идет и в Минске, и на уровне государств", - отметил он.

При этом Ермак добавил, что переговоры относительно дальнейших обменов будут вестись оперативно. "Президент [Зеленский] поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И, может, даже еще динамичнее", - пояснил он. В то же время помощник Зеленского не смог назвать число тех украинцев, которых ожидает вернуть Киев в рамках обменов. "Окончательной цифры нет. Но это несколько сотен человек", - уточнил он.

Состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией стал возможным благодаря конструктивному диалогу лидеров двух стран, сложности касались лишь юридических процедур, отметил Ермак.

"Конструктивный диалог дал возможность этому освобождению осуществиться. Все сложности касались исключительно юридических процедур", - рассказал помощник президента Украины. Он уточнил, что "сложности были в том, что люди, которые находились на территории РФ, находились в разных городах, их всех надо было свезти". В свою очередь, Украине, добавил он, необходимо было также принять все юридические меры для освобождения людей, и "в каждом отдельном случае это была отдельная процедура".

При этом помощник Зеленского подчеркнул, что с момента договоренностей между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским изменений они не претерпели. "Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было осуществлено", - заверил Ермак.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.