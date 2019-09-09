Сторонники Кочаряна устроили акцию с требованием его освобождения

ЕРЕВАН, 9 сентября. /ТАСС/. Около 100 сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в понедельник утром устроили акцию протеста у здания суда общей юрисдикции Еревана с требованием его немедленного освобождения. Трансляцию вели местные новостные порталы.

"Конституционный суд по сути постановил, что во время ареста были нарушены права Роберта Кочаряна на личную свободу. Это значит, что он должен быть немедленно освобожден. Мы требуем, чтобы этот юридический фарс сегодня же закончился, а президент Кочарян вышел на свободу", - заявил один из инициаторов акции, бывший депутат парламента Армении Гагик Багдасарян.

Участники принесли с собой фотографии бывшего лидера страны, они скандировали лозунги с требованием его освобождения.

4 сентября КС республики частично удовлетворил иск Кочаряна и объявил незаконным его арест по 35-й статье Уголовного кодекса, так как данная статья не предусматривает процедуру ареста в случае, если обвиняемый пользуется конституционной неприкосновенностью. После этого адвокаты Кочаряна заявили, что их подзащитный должен немедленно выйти на свободу.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генеральная прокуратура Армении обжаловала это решение в апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу государства.

Генпрокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.