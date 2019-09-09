Бойко: обмен между РФ и Украиной стал важным шагом на пути решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной - это огромное событие, которое положительно повлияет на процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в понедельник в ходе Согласительного совета Верховной рады.

"Мы рассматриваем это как огромное событие, мы благодарим власть и президента за то, что процесс пошел. Это важный шаг для дальнейшего мирного урегулирования в стране", - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что фракция "Оппозиционной платформы" в Раде будет поддерживать мирные инициативы в парламенте, подчеркнув, что они невозможны без компромиссов. "Мы должны быть готовы к компромиссам, решить такой конфликт без компромиссов, иногда даже болезненных, невозможно. Наше задание - поддержать это решение политическим путем", - подчеркнул он.