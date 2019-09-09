Лукашенко выразил уверенность в эффективном развитии отношений Белоруссии с КНДР

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного Совета КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики, выразив уверенность в развитии отношений между странами, сообщает в понедельник президентская пресс-служба.

"Под вашим руководством страна продолжает успешное движение по пути укрепления национального суверенитета и благосостояния граждан, достигла ощутимых практических результатов в непростом деле установления диалога и атмосферы доверия на Корейском полуострове, - сказано в поздравлении. - Уверен, что дружелюбные отношения между Беларусью и Северной Кореей будут и в дальнейшем эффективно развиваться на пользу наших народов".

Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а жителям КНДР - мира и счастья.

В 2016 году в Белоруссии открылось здание посольства КНДР. Однако в дипмиссии на тот момент работали только официальные представители КНДР - временный поверенный в делах Пак Ен Сик и торговый представитель Лю Чол Хун. 11 апреля 2019 года в Белоруссии впервые в истории появился посол КНДР. В МИД республики прошла встреча посла КНДР Зу Зен Бона с заместителем министра Андреем Дапкюнасом по случаю его прибытия в страну. Дипломатические отношения между Белоруссией и КНДР установлены 3 февраля 1992 года.