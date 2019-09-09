СМИ: полиция Йоханнесбурга задержала более 20 участников беспорядков

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция крупнейшего мегаполиса ЮАР Йоханнесбурга арестовала более 20 участников крупных межобщинных беспорядков, которые произошли в воскресенье в центральной части города. Об этом сообщил в понедельник южноафриканский телеканал eNCA.

По его данным, число погибших в результате этих актов насилия увеличилось до двух, еще пять человек остаются в больнице.

Беспорядки начались, когда жители общежития в деловом центре Йоханнесбурга вышли на улицы с требованием немедленной депортации иностранцев. Прибывшие на место событий усиленные наряды полиции с помощью резиновых пуль, шумовых гранат и электрошокеров разогнали толпу, которая уже начала громить и поджигать магазины, принадлежащие иностранцам.

С начала сентября в крупнейших мегаполисах страны, включая Йоханнесбург и Преторию, прошли массовые беспорядки, вылившиеся в погромы магазинов. В них погибли по меньшей мере 10 человек, арестованы более 400 мародеров. Как отмечает государственная радиокомпания ЮАР eNCA, причиной вспышки насилия стало обострение межобщинных отношений и противостояние между южноафриканцами и гражданами других стран Африки.