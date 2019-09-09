ООН: санкции США против Венесуэлы усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экономические санкции, введенные США против Венесуэлы, усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Венесуэле и способствуют оттоку ее населения в другие страны. Такое мнение высказала верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступившая в понедельник в Женеве на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Она напомнила о своем заявлении от 8 августа, в котором была выражена обеспокоенность по поводу "потенциально сурового воздействия на права человека новых санкций, введенных правительством Соединенных Штатов". Хотя в этих санкциях предусмотрены исключения для гуманитарной помощи, сокращение государственных доходов и уменьшение производства нефти "уже серьезно сказались на социальных программах и населении в целом", сказала верховный комиссар. "Все это способствует ухудшению гуманитарной ситуации и исходу венесуэльцев из страны", - констатировала Бачелет.

Она обратила внимание на тот факт, что в Венесуэле "более 400 тысяч людей, страдающих от хронических болезней, имеют недостаточный доступ к лекарствам и лечению". "Вследствие нехватки поставок два имеющихся центра, способных проводить пересадку костного мозга, сталкиваются с серьезными операционными проблемами", - отметила верховный комиссар. Она сообщила, что из-за финансовых проблем по меньшей мере 39 человек, в том числе дети, ждут поездки за рубеж для проведения трансплантации по спонсируемым государством программам. За последние четыре месяца четыре человека умерли, не дождавшись операции.

Президент США Дональд Трамп 5 августа подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку попали активы всех ведомств правительства и Центрального банка Венесуэлы, а также государственной нефтяной компании PDVSA.

Венесуэла сталкивается с большими экономическими трудностями, которые усугубляют введенные США санкции. Президент страны Николас Мадуро отметил в письме, адресованном в начале июля Бачелет, что Соединенные Штаты лишили Венесуэлу нефтяных активов на более чем $30 млрд. Кроме того, в банках были заблокированы и конфискованы более $7 млрд, которые предназначались на закупки продовольствия и лекарств.