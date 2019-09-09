Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог. Об этом заявил помощник украинского президента Андрей Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованному в понедельник.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел [себя] невежливо. Это был равный разговор двух президентов", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о том, каким был тон общения лидеров двух стран.

Он добавил, что разговор двух президентов, в частности по телефону 7 августа, был конструктивный, и именно это сделало возможным освобождение людей, а сложности касались только юридических моментов. "Конструктивный диалог дал возможность этому освобождению осуществиться. Все сложности касались исключительно юридических процедур", - отметил Ермак. Он уточнил, что "сложности были в том, что люди, которые находились на территории РФ, находились в разных городах, их всех надо было собрать". В свою очередь Украине, добавил он, необходимо было принять все необходимые юридические меры для освобождения людей, и "в каждом отдельном случае это была отдельная процедура".

При этом помощник Зеленского подчеркнул, что достигнутые договоренности между Путиным и Зеленским изменений не претерпели. "Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было осуществлено", - заверил Ермак.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.