Источник: еврокомиссаром по энергетике станет Валдис Домбровскис

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссаром по энергетике в новом составе Еврокомиссии с 1 ноября станет представитель Латвии Валдис Домбровскис. Об этом сообщил ТАСС в понедельник в Брюсселе источник в институтах ЕС.

"За вопросы энергетики в новом составе ЕК будет отвечать [нынешний] заместитель председателя [Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис] Домбровскиc", - заявил собеседник агентства. По его словам, нынешний замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович останется в новом составе Еврокомиссии, однако будет заниматься проблемами безопасности.

В понедельник Еврокомиссия опубликовала официальный список кандидатов на должности еврокомиссаров в новом составе ЕК, однако без распределения портфелей. В нем фигурируют и Домбровскис, и Шефчович. Во вторник председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена официально объявить о распределении должностей в Еврокомиссии на 2019-2024 годы. После этого всех еврокомиссаров должны утвердить Европарламент, а затем саммит глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, который пройдет в конце октября.

19 сентября в Брюсселе состоится очередная трехстороння встреча России, Украины и ЕС по газу на уровне министров энергетики. На ней будут обсуждаться вопросы украинского транзита газа после завершения действующего контракта - с 2020 года. На ней будет председательствовать Шефчович. Если стороны не успеют прийти к соглашению до 1 ноября, затем посредником на этих консультациях от ЕК должен стать Домбровскис.