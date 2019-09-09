Индийская армия предупредила о возможных терактах на юге страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Сухопутные войска Индии выступили в понедельник с предупреждением о возможных терактах на юге страны и прилегающих регионах. Как сообщил журналистам представитель южного командования Сухопутных войск страны, генерал Саини, в районе залива Сир Крик в западном штате Гуджарат близ границы с Пакистаном найдены брошенные лодки.

"Мы получили большое количество данных, что в Южной Индии может произойти террористическая атака. В районе залива Сир Крик были обнаружены несколько брошенных лодок", - цитирует Саини телеканал NDTV.

"Мы приняли меры по усилению и развертыванию дополнительных сил в районе залива Сир Крик с учетом этой угрозы", - добавил он.

В конце августа все порты, в том же штате Гуджарат, были приведены в состоянии повышенной готовности после того, как Береговая охрана Индии получила информацию о том, что отряд пакистанского морского спецназа готовится пройти в Индию со стороны Аравийского моря через побережье Гуджарата. Всем портам на побережье и кораблям было рекомендовано принять максимальные меры безопасности.

Отношения Индии и Пакистана обострились после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.