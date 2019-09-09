КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября

ПХЕНЬЯН, 9 сентября. /ТАСС/. Руководство КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США о денуклеаризации Корейского полуострова в конце сентября. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), опубликовавшее официальное заявление первого замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"Мы готовы встретиться с Соединенными Штатами в согласованное в конце сентября время и в согласованном месте для обсуждения вопросов, которые мы обсуждали до сих пор", - отмечается в сообщении Цой Сон Хи. При этом она подчеркнула, что США необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить корейской стороне "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах".

"Мы считаем, что у Соединенных Штатов было достаточно времени, чтобы найти метод расчета, который совпадал бы с нашим", - говорится в документе. "Если американская сторона снова предоставит старые расчеты без внесения в них новых поправок, торг между сторонами может закончиться", - подчеркивается в сообщении МИД КНДР.

30 июня между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи рассказал, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне, однако в течение прошедших двух месяцев возобновление контактов не произошло.

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