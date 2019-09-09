Президент Молдавии предложит партиям подписать новое коалиционное соглашение

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложит партиям, сформировавшим парламентское большинство, подписать новое коалиционное соглашение. На пресс-конференции в понедельник глава республики заявил, что для этого в конце сентября планирует выступить с посланием в парламенте.

"Медовый месяц", который был подкреплен борьбой с Плахотнюком и увенчан 100 днями правительства, подходит к концу. <…> 90% того, что было прописано в заключенном 8 июня соглашении о деолигархизации, было сделано. Теперь партнеров - пропрезидентскую Соцпартию - интересует, что будем делать дальше", - сказал Додон.

По его словам, позиция лидеров проевропейских "Платформы "Достоинство и правда" и Партии действия и солидарности заключается в том, что коалиция была необходима на 2-3 месяца для отстранения от власти Демократической партии Молдовы (ДПМ), после чего планировалось провести досрочные выборы в парламент. "Мы говорили, что коалицию необходимо сохранить на четыре года, и я буду настаивать на этом", - заявил президент.

Он обратил внимание, что на бумаге в коалицию входят 60 из 101 депутата парламента, однако по совместным законопроектам регулярно голосуют от силы 53-55 человек. "Социалисты только укрепляют это большинство 35 мандатами, предоставили им (проевропейским партиям - прим. ТАСС) правительство", - сказал Додон.

Три оппозиционные партии в июне сформировали большинство с целью отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка, возглавлявшего контролировавшую власть в стране ДПМ. Плахотнюк, которого оппозиция обвиняла в коррупции и узурпации власти, покинул республику и пост руководителя Демпартии. На прошлой неделе новым председателем этой партии был избран экс-премьер Павел Филип.