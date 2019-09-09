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Bloomberg: отмена визита Трампа в Копенгаген стоила датской полиции около $600 тыс.

Американский президент отказался ехать в королевство из-за разногласий по вопросу о покупке Гренландии

ТАСС, 9 сентября. Датская полиция потратила около 4 млн крон (около $600 тыс.) на подготовку к визиту президента США Дональда Трампа, который должен был состояться 2-3 сентября, сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Датская сторона понесла расходы из-за отмены применения сил полиции во время визита американского президента.

18 августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный на 2-3 сентября визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.

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СШАДанияТрамп, Дональд
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