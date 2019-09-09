Россия и США условились ежегодно вести диалог высокого уровня по борьбе с террором

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и США договорились ежегодно проводить раунд двустороннего контртеррористического диалога высокого уровня. Об этом сообщается в письменном заявлении, которое распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов. Этот документ был обнародован по итогам переговоров, которые провели в Вене заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан, а также их делегации.

"Соединенные Штаты и Россия условились на ежегодной основе организовывать американо-российский контртеррористический диалог на высоком уровне <...>", - отмечается в заявлении. Кроме того, как в нем говорится, на нынешних консультациях в столице Австрии было решено, что "американские и российские эксперты в области борьбы с терроризмом встретятся в предстоящие месяцы, чтобы рассмотреть возможности наращивания сотрудничества".

По свидетельству внешнеполитического ведомства США, Салливан отдельно от переговоров по антитеррористической проблематике также затронул вопросы, вызывающие обеспокоенность у США в двусторонних отношениях с Россией. Имеются в виду прежде всего "безопасность выборов и Украина", пояснил Госдепартамент США.

Согласно изложенной им информации, Салливан привез в Вену межведомственную делегацию правительства США. "Первый заместитель госсекретаря Салливан подчеркнул, <...> что [контртеррористический] диалог должен давать конкретные результаты, идущие на пользу национальной безопасности США и способствующие продвижению взаимных интересов [Москвы и Вашингтона] за счет расширения [масштабов] обмена информацией. Стороны обсудили тенденции перемещения иностранных боевиков. Первый заместитель госсекретаря указал на необходимость того, чтобы страны, гражданами которых являются боевики, занимались их репатриацией и перевоспитанием, а также при необходимости преданием суду - равно как и членов их семей", - пишут составители заявления.