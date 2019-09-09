Алжирская оппозиция заявила о необходимости установления переходного периода в стране

РАБАТ, 10 сентября. /ТАСС/. Альянс оппозиционных партий Алжира под названием "Силы демократической альтернативы" (СДА) в понедельник отверг предложение властей о скором проведении президентских выборов, и заявил о необходимости установления в стране переходного периода. Коммюнике по итогам встречи СДА опубликовало информационное агентство Algeria Press Service (APS).

"Требование народа о движении в направлении правового государства включает в себя необходимость вступить в демократический переходный период, чтобы управлять государством в новой логике, через процесс, отражающий чаяния алжирцев", - говорится в заявлении СДА.

Оппозиционный альянс снова отверг предложенный нынешними властями вариант проведения президентских выборов в скором времени. По мнению СДА, такая позиция "соответствует требованиям алжирского народа, призывающего к коренным преобразованиям в Алжире".

СДА подтвердили приверженность идее о необходимости "ухода от власти символов режима", подчеркнув при этом важность "формирования независимого правосудия, принятия законов, учреждения органов власти согласно требованиям народа".

Переходный процесс, как полагает входящая в СДА оппозиция, "должен базироваться на национальном единстве, свободе во всех ее формах, неприятии любых видов иностранного вмешательства, установлении баланса ветвей власти, отказе от использования религии, национального наследия и символов страны в политических целях".

В СДА призвали обеспечить в Алжире сменяемость власти, проведение законных выборов, создание механизмов народного контроля над избранными чиновниками, равенство между всеми гражданами и отмену всех дискриминационных законов, касающихся обоих полов.

В СДА входит придерживающееся леволиберальных взглядов "Объединение за культуру и демократию" (ОКД), "Фронт социалистических сил" (ФСС), Партия трудящихся (ПТ), Социалистическая партия трудящихся (СПТ), Союз за перемены и прогресс (СПП), Демократическое и социальное движение (ДСД), Партия за светскость и демократию, а также Алжирская лига защиты прав человека. Помимо них к СДА также примкнули три профсоюза, представляющие сферу образования.

Власть хочет выборов

Ранее в понедельник Совет министров Алжира рассмотрел и утвердил представленный министерством юстиции проект закона о формировании, статусе и полномочиях Независимого национального избирательного органа (ННИО). Он возьмет на себя обширный круг задач по "исполнению всех действий, связанных с выборами - от созыва избирательных комиссий до объявления предварительных и окончательных результатов голосования". Все избирательные комиссии Алжира будут подчинены ННИО, в обязанности которого войдет подготовка и обработка избирательных листов.

ННИО будет обладать собственным бюджетом, в его состав войдут представители гражданского общества, профессиональных организаций, судьи вместе с помощниками. Кроме того, Совет министров внес некоторые изменения в закон о выборах. Так, в Алжире будет создана национальная картотека избирателей, которая будет находиться в ведении ННИО. По мнению аналитиков, принятие властями нового закона говорит о намерении правящей элиты провести выборы уже в ближайшие месяцы.

Комментируя решение правительства, временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех заявил, что "создание нового Независимого национального избирательного органа представляет собой конкретный ответ на чаяния нашего народа, который в мирной форме потребовал глубоких изменений нашей системы управления, основанной на новых правилах беспристрастности, прозрачности и справедливости".

По мнению Бенсалеха, лишь проведение президентских выборов даст "возможность стране выйти из политической и институциональной нестабильности, разрушить угрозы конституционного вакуума".

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход представителей нынешней правящей элиты.