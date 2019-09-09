Трамп отменил поездку в пострадавшие от урагана районы Северной Каролины

ТАСС, 10 сентября. Президент США Дональд Трамп отменил в понедельник поездку в районы американского штата Северная Каролина, которые пострадали от урагана "Дориан", обрушившегося на прошлой неделе на Соединенные Штаты. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, американский лидер, который уже прибыл в Северную Каролину, не сможет ни посетить указанные районы на своем автомобильном кортеже, ни облететь их на вертолете. Дир не прокомментировал причину изменения планов президента.

В районах, которые собирался посетить Трамп, в настоящее время бушует гроза. По прибытии в штат глава Белого дома опубликовал на своей странице в Twitter фотографию с аэродрома, на которой запечатлен президентский самолет и ударяющая позади него молния.

Трамп прибыл в понедельник в Северную Каролину, чтобы выступить там на митинге своих сторонников.