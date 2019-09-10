NYT: ЦРУ в 2016 году пыталось вывезти своего агента из России, но он отказался

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 2016 году предпринимало попытку вывезти своего агента из России, однако тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее данным, шпион был завербован ЦРУ "несколько десятилетий тому назад", после чего начал строить карьеру в России. В итоге, по словам издания, он занял "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". Причиной для его вывоза с территории РФ стал интерес со стороны СМИ к фигуре вероятного источника ЦРУ в российских властных кругах. Он проявился после того, как представители разведки в 2016 году привели детали приписываемого России вмешательства в выборы президента США.

The New York Times подчеркивает, что в связи с этим руководство ЦРУ предложило шпиону, который считался одним из самых ценных информаторов американских властей, покинуть Россию. Однако он якобы ответил на предложение отказом, сославшись на семейные обстоятельства. Такое его решение, по словам источников издания, вызвало смятение у руководителей американской разведки и посеяло сомнения относительно его лояльности. Спустя несколько месяцев - в 2017 году агенту сделали аналогичное предложение, на второй раз он его принял.

Ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не называет имени агента, отмечая лишь, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

По словам осведомленного лица, на которое ссылается CNN, решение о вывозе шпиона было продиктовано, в частности, озабоченностью по поводу того, что президент США Дональд Трамп и сотрудники его администрации небрежно обращались с секретной информацией, что могло привести к раскрытию агента. Ссылаясь на сотрудника американской разведки, телекомпания отметила, что отзыв этого агента имел серьезные последствия, поскольку "восстановить такие возможности в короткий промежуток времени не удастся".

Представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию телекомпании "неточной". "Предположения CNN о том, что ЦРУ принимает решения, от которых зависят жизнь или смерть, без объективного анализа и сбора подробной информации, просто неверны, - отметила она. - Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны". В свою очередь Трамп заверил, что находится не в курсе истории, указав, что "сказанное ЦРУ меня полностью устраивает".