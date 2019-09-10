Премьер Словении: Любляна будет стремиться к укреплению партнерства с Москвой

ЛЮБЛЯНА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Иван Попов/. Премьер-министр Словении Марьян Шарец нацелен на поиск возможностей для углубления сотрудничества Любляны с Москвой в условиях антироссийских санкций со стороны Евросоюза. Об этом он заявил в интервью ТАСС в преддверии начинающегося во вторник визита в Россию.

"Российский рынок очень интересен для нас. И, конечно, мы будем стремиться найти новые возможности для сотрудничества, несмотря на санкции. Мы очень заинтересованы в этом", - подчеркнул словенский политик.

"Российский рынок для нас имеет исключительное значение, - добавил он. - Санкции никогда не бывают хорошими, они всегда вредят кому-то, и когда придет время их отменять, Словения, безусловно, будет приветствовать это. В России также очень хорошо понимают, что Словения является частью ЕС и НАТО и должна придерживаться своих обязательств".

В Москве Шарец примет участие в переговорах с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и откроет памятник словенским жертвам двух мировых войн в Парке Победы на Поклонной горе.