В Алжире студенты выступили против проведения выборов при действующем правительстве

РАБАТ, 11 сентября. /ТАСС/. Мирные марши студентов прошли во вторник в столице и других городах Алжира. Как сообщает информационный портал TSA, учащиеся вузов вышли на улицы, чтобы потребовать смены политических лидеров и отставки правительства до проведения предстоящих президентских выборов.

Марши состоялись в столице страны, а также в Аннабе, Беджайе, Константине, Мостаганеме, Оране, Сетифе, Тизи-Узу, Тлемсене и ряде других городов. К студентам, несшим национальные флаги и транспаранты, присоединились активисты оппозиционных движений, правозащитных ассоциаций и родственники лиц, задержанных в нынешнем году за нарушение правил участия в манифестациях.

В столице полиция, внимательно следившая за ходом акции, закрыла доступ к зданию Национального народного собрания (нижняя палата парламента). Люди собрались на Площади мучеников, улице Ларби бен Мхиди и на площади перед Главным почтамтом, где пели патриотические песни и выкрикивали лозунги. По информации TSA, численность маршей была значительно выше, чем в летние месяцы.

Участники мирных шествий решительно отвергли предложение властей провести в кратчайшие сроки выборы главы государства. "Нет выборам при действующем правительстве! Долой банду (т.е. представителей действующего режима - прим. ТАСС)! Не дадим коррупционерам привести к власти себе подобных! Правительство - в отставку! Требуем независимого правосудия!", - такие лозунги звучали во вторник во многих городах Алжира.

Студенты также подвергли резкой критике деятельность Национального органа диалога и посредничества (НОДП), который был создан в июле текущего года с согласия властей, и с тех пор занимается поиском выхода из затянувшегося политического кризиса в стране. По мнению молодежи, "без очищения политической системы от старых, дискредитировавших себя, коррумпированных фигур, Алжир не сможет стать свободным и демократическим". Учащиеся вузов потребовали установления в стране переходного периода до организации выборов президента.

Это уже 29 акция учащихся вузов против правящего режима с момента начала массовых манифестаций в феврале. Если общенациональные антиправительственные шествия проводятся в Алжире каждую пятницу, то студенты для выражения своих взглядов выбрали вторник.

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает вероятность обострения кризиса, который может быть вызван возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - скорейший уход представителей нынешней правящей элиты.