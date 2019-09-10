В правительстве Японии пройдут перестановки

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чья Либерально-демократическая партия (ЛДП) одержала в июле победу на выборах в верхнюю палату парламента, проведет в среду перестановки в своем правительстве, заменив ряд ключевых министров.

Последний раз изменения в состав кабинета вносились примерно год назад, но тогда они не были настолько масштабными. Сейчас же планируется заменить сразу 13 министров. Тем не менее Абэ, по его словам, стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве ЛДП, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.

Не исключено, что это будут последние крупные изменения в составе японского правительства при Абэ. Его последний срок на посту председателя ЛДП истечет в сентябре 2021 года и тогда же, в случае сохранения власти у ЛДП, он перестанет быть премьером.

Как ожидается, свои позиции в кабмине сохранят вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Также перестановки пройдут в руководящем составе ЛДП. Несмотря на призывы некоторых членов партии сменить генерального секретаря Тосихиро Никаи по причине преклонного возраста, 80-летний ветеран и ближайший соратник Абэ по-прежнему сохранит свою руководящую должность. Тоже самое касается и главы политического совета Фумио Кисиды.

Новый пост для Коно

Наиболее интересной в ходе грядущих перестановок выглядит смена министра обороны. Вместо Такэси Иваи, проработавшего на этом посту около года, новым главой ведомства станет нынешний министр иностранных дел Таро Коно. С 2017 года Коно, будучи главой МИД, принимал активное участие в переговорах с РФ по мирному договору.

Также стоит отметить его ближневосточную дипломатию и попытки урегулировать дипломатическими усилиями разногласия с Южной Кореей по исторически вопросам. Кроме того, Коно запомнился своим неоднократными требованиями выделить ему правительственный самолет для более частых зарубежных поездок с целью продвижения внешнеполитических взглядов Японии. Однако эта просьба так и не была удовлетворена.

Новым главой МИД станет Тосимицу Мотэги, занимающий пост министра по восстановлению экономики. Он с японской стороны вел консультации с США по торговле и провел ряд встреч с американским представителем на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

Мотэги сейчас 63 года. Он уроженец префектуры Тотиги. Закончил Токийский университет, а также получил степень магистра Гарвардского университета в области государственного управления. Мотэги является автором нескольких книг о внешней политике и экономике Японии.

В ЛДП он вступил в 1995 году. За свою политическую карьеру он уже четыре раза получал министерские посты, преимущественно подразумевающие работу по экономическому направлению. Впервые в состав кабинета он вошел в 2003 году в качестве министра по делам по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова). Никакими острыми высказываниями на этом посту он не запомнился, к тому же данная должность не является значимой в правительстве.

В целом внешнюю политику Японии, в том числе на российском направлении определяет премьер-министр, поэтому с приходом нового главы МИД в этой области ничего кардинально не поменяется. Сам Абэ неоднократно подчеркивал, что за время пребывания у власти у него установились доверительные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, и, по его словам, именно они вместе должны поставить точку в вопросе мирного договора.

Другие изменения

Среди других запланированных перестановок стоит отметить уход со своего поста министра экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также курирует экономические отношения между Токио и Москвой. Его место должен занять заместитель министра финансов Иссю Сугавара.

Впервые в состав кабмина войдет 38-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми), который до этого занимал исключительно партийные посты. В новом правительстве он станет министром охраны окружающей среды.

Коидзуми пользуется широкой общественной поддержкой: он стабильно занимает высокие места в различных политических опросах. Так, согласно недавнему исследованию газеты "Никкэй", Коидзуми лидирует в рейтинге политиков, которых население считает подходящими для должности премьер-министра. В сентябре он с 29% поддержки обогнал Абэ сразу на 11 п.п. Огромное внимание японцев также привлекло также недавнее заявление Коидзуми о желании вступить в брак с телезвездой Кристель Такигавой - наполовину француженкой, наполовину японкой, о чем сам политик объявил непосредственно в офисе главы правительства.

В кабмине также должны оказаться две женщины вместо одной, как сейчас. Министром по административным делам и коммуникациям станет Санаэ Такаити, а должность министра, ответственного за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года займет Сэйко Хасимото.