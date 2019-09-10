Трамп на год продлил действие указа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США. Соответствующий документ, подписанный американским лидером, распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

"Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы", - говорится в документе.

В нем отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы "создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства". "Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять особую и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продолжено", - сказано в документе.

Подписанный год назад указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки США регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы. Документ также требует от Госдепартамента и Министерства финансов США предоставлять президенту рекомендации по вопросу о введении санкций в отношении стран или лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы в США. Как пояснил осенью прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео, указ предусматривает введение "обязательных санкций в отношении иностранных лиц, участие которых во вмешательстве в американские выборы было установлено". Распоряжение также предполагает применение "дополнительных мер" против стран, которые "подрывают или вмешиваются в экономику" США.

Спецслужбы США бездоказательно обвиняли Россию во вмешательстве в избирательную кампанию в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.