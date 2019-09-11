Экс-министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги назначен главой МИД Японии

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе прошедших в среду перестановок в правительстве назначил нового министра иностранных дел. Об этом объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, огласивший состав нового правительства.

Новым главой МИД стал бывший министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который ранее занимал должность министра по восстановлению экономики и принимал участие в торговых переговорах с США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны. В общей сложности глава японского правительства заменил глав 13 ведомств, включая МИД, Министерство обороны, Министерство юстиции и Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Свои позиции в кабмине сохранили лишь двое - министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Несмотря на масштабные изменения, Синдзо Абэ, по его словам стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве ЛДП, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.