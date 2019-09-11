Советником премьера Японии по экономическому сотрудничеству с РФ остался Эйити Хасэгава

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ по вопросам экономического сотрудничества с Россией остался Эйити Хасэгава. Обновленный состав правительства Японии по итогам проведенных в среду перестановок объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Хасэгава последние несколько лет выполняет роль советника Абэ по экономическому сотрудничеству с Россией и регулярно сопровождает японские бизнес-миссии на южную часть Курильских островов.

В ходе перестановок состав правительства покинул Хиросигэ Сэко, занимавший должность министра экономики, торговли и промышленности страны и курировавший развитие экономических отношений с РФ. Новым главой ведомства стал бывший заместитель министра финансов Иссю Сугавара. Ему же автоматически перешла должность государственного министра по развитию экономических отношений между Японией и Россией.

Основой для развития экономического сотрудничества Японии и России стал план из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Японии в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.

Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также курировал развитие экономических отношений с Россией, не попал в новый состав японского правительства.

По итогам проведенных премьер-министром Синдзо Абэ перестановок, новым министром экономики, торговли и промышленности страны стал бывший заместитель министра финансов Иссю Сугавара. Ему же автоматически перешла должность государственного министра по развитию экономических отношений между Японией и Россией.

Хиросигэ Сэко, в свою очередь, был назначен генеральным секретарем верхней палаты парламента страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в среду провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны. В общей сложности глава японского правительства заменил глав 13 ведомств, включая МИД, Минобороны, министерство юстиции и министерство экономики, торговли и промышленности страны. Свои позиции в кабмине сохранили лишь двое - министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав правительства Абэ с момента его прихода к власти в декабре 2012 года.

Несмотря на масштабные изменения, Синдзо Абэ, по его словам стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Кроме того, за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве правящей Либерально-демократической партии, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.