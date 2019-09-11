СК РФ установил причастность командира бригады ВСУ к еще одному обстрелу жителей ДНР

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские следователи установили причастность командира бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Гнатова, отдавшего приказ стрелять по сотрудникам ОБСЕ, к обстрелу жителей Донбасса 6 сентября. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Одним из фигурантов уголовного дела является командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, который отдал приказ о проведении 1 сентября артиллерийского обстрела гражданских лиц, в том числе сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" в селе Коминтерново. В результате совместной работы следователей и оперативных служб установлена причастность Гнатова еще к одному аналогичному преступлению, - сообщила Петренко. - 6 сентября при его участии были проведены артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в селе Роза Новоязовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этого преступления получила ранения мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте".