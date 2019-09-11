Премьер Болгарии призвал не связывать отношения с РФ и шпионский скандал с "Русофилами"

СОФИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Отношения с Россией и скандал с обвинением в шпионаже лидера болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова нельзя увязывать друг с другом. Об этом заявил в среду в начале заседания правительства премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Этот шпионский скандал пытаются поставить в плоскость наших отношений с Россией, не вижу никаких оснований связывать одно с другим, - приводит его слова агентство Focus. - Когда происходит нечто, с чем мы не согласны, то МИД реагирует. Второе, когда российские олигархи пытаются реализовывать в Болгарии проекты, связанные с нашим военно-промышленным комплексом, и другие, то наши специальные службы вместе с другими службами и прокуратурой работают. Я в этом процессе никакой роли не играю". Как отмечает Focus, Борисов подчеркнул, что Болгария в своей политике ориентируется на ЕС и НАТО.

Во вторник главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что Малинову предъявлено обвинение в шпионаже. Как утверждал Цацаров, лидер движения собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике, в частности, в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ. Прокуратура полагает, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский.

Малинов в среду заявил, что удивлен тем, что за общение с российскими партнерами его назвали шпионом. Он также подтвердил, что планировал заниматься созданием информационного, детского и музыкального телеканалов, а также собирался сформировать политическую партию и не видел в своих намерениях ни нарушений болгарского законодательства, ни угрозы национальной безопасности.

Малинов сейчас находится на свободе под подпиской о невыезде. За него был внесен залог в 50 тыс. левов (около €25 тыс.).