Спикер парламента Азербайджана рассказал о двойных стандартах в ПАСЕ

БАКУ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Октай Асадов считает, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в отношении Азербайджана по ряду вопросов проявляются двойные стандарты. Такое мнение он выразил в среду на встрече в Баку с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

"За минувший период немало сделано для развития сотрудничества [между Азербайджаном и ПАСЕ]. К сожалению, порой из-за определенного недопонимания и предвзятости ряда депутатов, занимающихся лоббистской деятельностью, мы становимся свидетелями подхода к некоторым вопросам с позиции двойных стандартов", - сказал Асадов, слова которого приводит пресс-служба парламента Азербайджана.

Асадов выразил уверенность, что в будущем "подобные неприятные случаи будут устранены и появятся нормальные условия для проведения обмена мнениями по вопросам, требующим обсуждения". При этом он не уточнил, в каких именно вопросах в ПАСЕ проявляются двойные стандарты.

Глава парламента подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение углублению всесторонних связей с ПАСЕ и за 18 лет членства в Совете Европы чувствовал поддержку СЕ и его структур в процессе строительства в Азербайджане правового, демократического государства.

В свою очередь, председатель ПАСЕ заявила, что представляемая ею организация заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.