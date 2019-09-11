Съемочную группу национального телевидения Сербии не пустили в Косово

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова не пустила съемочную группу национального телевидения Сербии РТС на территорию автономного сербского края Косово и Метохия. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении телеканала.

Передача "Лучшие народные песни" должна была в прямом эфире пройти 12 сентября в Косовска-Митровице, в ней должен был быть показан концерт в честь 95-летия Радио Белграда, отмечается в заявлении. "Несмотря на заблаговременно поданную документацию, необходимую для въезда на территорию Косова и Метохии, группа с оборудованием задержана вчера в 15:00 часов (16:00 мск) на КПП "Ярине" без каких бы то ни было объяснений. Более 20 часов колонна ждет въезда на территорию Косова и Метохии, что ставит под вопрос возможность технической реализации концерта. РТС заявляет протест косовским властям, ответственным за процедуру прохода административных пунктов", - говорится в сообщении.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 99 стран, Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС из 28.