В Минобороны Алжира заявили, что президентские выборы состоятся в установленные сроки

РАБАТ, 11 сентября. /ТАСС/. Президентские выборы в Алжире необходимо организовать для возвращения страны на правильный путь. Об этом заявил в среду в городе Константина начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Ахмед Гаид Салах.

"Возвращение Алжира на правильный путь непременно требует определения приоритетов, и нет ни малейшего сомнения в том, что в обстоятельствах, которые переживает страна, первоочередной задачей является проведение президентских выборов в установленные сроки, - цитирует его информационное агентство Algeria Press Service. - Раньше мы говорили о необходимости ускорить проведение выборов, но сегодня мы абсолютно уверены, что они пройдут в установленные сроки".

Гаид Салах убежден в том, что "участие алжирского народа в предстоящих выборах президента республики будет массовым". "Оно будет свободным, честным, прозрачным, чтобы обеспечить верный выбор", - добавил он. При этом начальник штаба армии не стал называть вероятные сроки голосования.

Гаид Салах также указал на существование "враждебных Алжиру сил, которые прилагают усилия с целью помешать реализации конституционного решения, в данном случае - организации выборов".

Замминистра обороны заверил, что "армия располагает значительными возможностями, чтобы послужить родине и народу". Он пообещал, что вооруженные силы Алжира приложат необходимые усилия, чтобы "выборы прошли в условиях безопасности, мира и спокойствия".

В понедельник Совет министров Алжира рассмотрел и утвердил представленный министерством юстиции проект закона о формировании, статусе и полномочиях Независимого национального избирательного органа. Он возьмет на себя обширный круг задач по "исполнению всех действий, связанных с выборами". По мнению аналитиков, принятие властями нового закона говорит о намерении правящей элиты провести выборы уже в ближайшие месяцы.

Затянувшийся кризис

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не стихают до сих пор. Поначалу люди добивались ухода с поста президента (1999-2019) Абдельазиза Бутефлики. После того, как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку. 2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии. 9 июля истек предусмотренный конституцией срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха.