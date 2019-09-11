МИД Венесуэлы назвал Межамериканский договор о взаимной помощи легализацией агрессии США

КАРАКАС, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Венесуэлы заявило, что применение Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), возможность которого обсуждалась в среду членами Организации американских государств (ОАГ), навязано Соединенными Штатами и нацелено на легализацию военных интервенций в страны Латинской Америки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"МДВП был навязан нашему региону со стороны США в условиях холодной войны, и его целью было узаконить военные интервенции в Латинской Америке по идеологическим причинам: это произошло в Гватемале в 1954 году, на Кубе в 1961 году, в Доминиканской Республике в 1965 году, в Гранаде в 1983 году и в Панаме в 1989 году. Когда произошла реальная агрессия державы за пределами континента против латиноамериканской страны - конфликт Аргентины и Соединенного Королевства в 1982 году, США предали континент и присоединились к своему партнеру по НАТО", - говорится в сообщении.

Дипломатическое ведомство отмечает, что инициативы "небольшой группы стран ОАГ угрожают миру и целостности Венесуэлы и всего континента", а Венесуэла будет и впредь придерживаться принципов Устава ООН, международного права, практики мирной дипломатии и диалога.

МДВП - соглашение, подписанное в 1947 году в Рио-де-Жанейро большинством американских стран, входящих в ОАГ. Это документ также известен под названием Пакт Рио. Его главный принцип заключается в том, что нападение на любую страну из числа подписавшихся будет означать нападение на все государства - участники договора. Несмотря на тот факт, что документ был подписан в 1947 году, последняя страна - участница пакта ратифицировала его лишь в 1982 году.

Позднее Эквадор, Венесуэла, Боливия и Никарагуа от имени Боливарианского альянса народов Америки (АЛБА) вышли из этого соглашения. В июле нынешнего года парламент Венесуэлы, находящийся под контролем оппозиции, одобрил возвращение страны к МДВП. Однако Верховный суд южноамериканской республики признал данное решение недействительным.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран Евросоюза. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.