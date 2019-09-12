Оппозиция устроила погром в Сенате Гаити

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Представители и сторонники оппозиционных партий устроили погром в помещении Сената (верхней палаты парламента) Гаити в день утверждения в должности премьер-министра Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенеем Моизом. Об этом сообщило в среду агентство Prensa Latina.

Отмечается, что противники Мишеля переворачивали мебель, разбили несколько оконных стекол в здании и подожгли пассажирский автобус у стен парламента. В начале сентября после аналогичной акции Палата депутатов все же одобрила назначение, и политику требовалось добиться поддержки сенаторов. Теперь же церемония официального вступления премьера в должность вновь перенесена на неопределенный срок.

Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже около 6 месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена сорвалось из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. После беспорядков в парламенте противники премьера вышли на улицы, где полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями. В конце июля Лапен написал заявление об отставке.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.