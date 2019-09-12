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Кризис на Украине

Власти ДНР объявили о предотвращении взрыва на железной дороге в Донецке

По предварительным данным, подрыв устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава и привел бы разрушению путей

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство обнаружено на железной дороге в Донецке. Об этом в четверг сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР).

"В ходе проведенных оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение диверсионных действий спецслужб Украины, МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке дистанции "Мушкетово", - приводит сообщение министерства Донецкое агентство новостей.

По предварительным данным МГБ, подрыв устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава и привел бы разрушению путей и, как следствие, к сходу подвижного состава с рельсов.

Устройство было обезврежено и передано для дальнейшего обследования.

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