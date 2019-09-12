Лукашенко назвал углубление связей с Россией безусловным приоритетом белорусской политики

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что развитие и углубление многоплановых двухсторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской политики. Соответствующее заявление он сделал в четверг, принимая верительные грамоты послов 13 государств, в том числе российского дипломата Дмитрия Мезенцева.

"Ваша страна - основной стратегический партнер и союзник Беларуси, а отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории. Развитие и углубление многоплановых двухсторонних связей с Россией - безусловный приоритет белорусской внешней политики", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что "сейчас особое внимание уделяется вопросам союзного строительства". "Мы с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным договорились, что в канун знаковой даты - 20-летия подписания договора о создании Союзного государства - должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции", - напомнил президент.

Принимая верительные грамоты у посла Казахстана, Лукашенко отметил, что эта страна в евразийском регионе является стратегическим партнером для Белоруссии, а белорусско-казахстанские отношения находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти. "Мы нацелены на дальнейшее расширение и диверсификацию торгово-экономических связей. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень взаимодействия, в том числе в рамках ЕАЭС", - сказал Лукашенко.

Обращаясь к послу Киргизии, он назвал эту республику важным союзником и партнером. "За более чем 25-летний период с момента установления дипломатических отношений у Беларуси и Кыргызстана не осталось неохваченных сфер. Мы успешно взаимодействуем в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной областях", - подчеркнул белорусский лидер. Он отметил, что приоритетной задачей является наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС.