Апелляционный суд не принял в производство жалобу Кочаряна против Пашиняна

ЕРЕВАН, 12 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд Армении не принял в производство жалобу адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна против премьер-министра Никола Пашиняна, согласно которой защита бывшего главы страны требовала у председателя правительства покрыть судебные расходы. Об этом в четверг написано на сайте судебного департамента "Даталекс".

"После разбирательства в суде первой инстанции было принято решение взыскать с истца Кочаряна в пользу ответчика Пашиняна 200 тыс. драмов (около $400 - прим. ТАСС), с чем защита истца не согласилась и обжаловала данное решение. Апелляционный суд, однако, отказался принять в производство данную жалобу", - отмечается в сообщении "Даталекса".

Поводом для обращения в суд первой инстанции стали высказывания, сделанные Пашиняном. Истец посчитал клеветническим заявление Пашиняна по уголовному делу Кочаряна. В частности, он сказал: "Или же комментарии, связанные с освобождением Кочаряна. Он ссылается на неприкосновенность. Что значит неприкосновенность? То есть можно организовать убийство десяти человек и заявлять о неприкосновенности? Где это сказано?"

Представитель Кочаряна Айк Алумян заявил, что истец готов отказаться от судебного разбирательства, если Пашинян публично объявит, что его заявление не было обращено к Кочаряну. Представитель премьер-министра Геворг Гезалян заявил от имени Пашиняна, что слова главы кабинета министров не были адресованы Кочаряну. После этого подзащитный Алумяна отказался от иска, но не согласился с решением оплатить судебные расходы в пользу ответчика, после чего подал жалобу.