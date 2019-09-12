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Глава МИД Филиппин заявил, что президент Дутерте посетит Россию в октябре

Глава МИД Филиппин заявил, что президент Дутерте посетит Россию в октябре - Блумберг.

Теги
ФилиппиныРоссия
Дело Кирилла Вышинского
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