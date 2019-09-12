Рада отсрочила на 90 дней штрафы за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Верховная рада отсрочила еще на 90 дней введение в силу штрафов за нарушение порядка ввоза на Украину транспортных средств с иностранной регистрацией. Соответствующий законопроект был поддержан в целом 284 депутатами при 226 необходимых голосах.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, отсрочка необходима "для комплексного урегулирования вопроса растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией на Украине и соблюдения таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита, а также учета интересов всех слоев населения при решении указанного вопроса".

Согласно действующему украинскому законодательству в этой сфере, штрафы за нерастаможенные автомобили должны были начать действовать еще 22 августа, однако закон, принятый Радой по предложению президента Владимира Зеленского, продлевает льготный период для таких транспортных средств.

На Украине 25 ноября 2018 года вступили в силу законы, которые легализуют автомобили с номерами Евросоюза, ввезенные ранее с нарушением таможенного законодательства. Теперь, согласно закону, определяется базовая ставка акцизного налога для легковых автомобилей, прибывших из ЕС. Закон определяет ставки пошлины для автомобилей, оснащенных одним или несколькими электрическими двигателями. Также введен стимулирующий механизм для автовладельцев, которые желают растаможить автомобили с понижающим коэффициентом в первые месяцы действия закона.

Еще одним законом парламент Украины ввел ограничения на количество автомобилей, которые можно ввозить без денежного обеспечения на Украину, а также ужесточил ответственность за нарушение таможенных правил.