Зеленский уволил главу Службы внешней разведки

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности главы Службы внешней разведки Украины, которого он сам назначил в июне это года. Соответствующий указ размещен в четверг на официальном сайте главы государства.

При этом другим своим указом президент, по сути, повысил Бухарева, сделав его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

О том, кто теперь возглавит Службы внешней разведки, пока не сообщается.

Владислав Бухарев ранее уже был первым заместителем главы СБУ, но пробыл на этой должности недолго - с марта по июль 2014 года. После этого стал депутатом Верховной рады прошлого, восьмого созыва от партии "Батькивщина".