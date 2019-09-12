ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву 54 заключенных, осужденных до начала конфликта

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) в одностороннем порядке передала украинской стороне 54 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе и отбывавших наказание на территории республики. Об этом заявила в четверг представитель ЛНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

"Сегодня мы передали 54 человека, осужденных до 2014 года и изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины ", - передает слова Кобцевой агентство Луганскинформцентр.

Процесс передачи проходил в районе моста на линии соприкосновения вблизи населенного пункта Счастье, где в июле состоялась аналогичная процедура: в том случае республика передала 64 заключенных, изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины.

Договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до событий 2014 года и содержавшихся в местах лишения свободы на территории Луганской и Донецкой народных республик, была достигнута на встречах участников контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске.