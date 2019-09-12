{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

ЛНР в одностороннем порядке передала Киеву 54 заключенных, осужденных до начала конфликта

Процесс передачи проходил в районе моста на линии соприкосновения вблизи населенного пункта Счастье, где в июле состоялась аналогичная процедура

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) в одностороннем порядке передала украинской стороне 54 заключенных, осужденных до начала конфликта в Донбассе и отбывавших наказание на территории республики. Об этом заявила в четверг представитель ЛНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Кобцева.

"Сегодня мы передали 54 человека, осужденных до 2014 года и изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины ", - передает слова Кобцевой агентство Луганскинформцентр.

Процесс передачи проходил в районе моста на линии соприкосновения вблизи населенного пункта Счастье, где в июле состоялась аналогичная процедура: в том случае республика передала 64 заключенных, изъявивших желание отбывать наказание на территории Украины.

Договоренность о передаче украинской стороне заключенных, осужденных до событий 2014 года и содержавшихся в местах лишения свободы на территории Луганской и Донецкой народных республик, была достигнута на встречах участников контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Дело Кирилла Вышинского
Вышинский намерен лично присутствовать 23 сентября на заседании суда в Киеве
По словам адвоката, главный редактор "РИА Новости Украина" будет доказывать свою невиновность
Читать полностью