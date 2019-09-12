Силовики проводят обыски у экс-главы Нацбанка Украины по делу о хищениях в армии

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Украины проводят обыски в "Укроборонпроме" и дома у экс-главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по делам о хищении в оборонной сфере, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко. Об этом в четверг сообщил первый заместитель руководителя администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

"Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств", - написал он.