FT: Пентагон составляет список китайских компаний, связанных с военными

ТАСС, 12 сентября. Министерство обороны США приступило к составлению списка китайских компаний, имеющих, по его версии, связи с военными, чтобы предотвратить утечку стратегически важных технологий в Китай. Об этом сообщает в четверг британская газета Financial Times.

По данным ее источников, Пентагон пытается "идентифицировать китайские компании и организации, имеющие прямые или опосредствованные отношения с Народно-освободительной армией Китая, чтобы снизить шансы нанесения ущерба национальной системе оборонных поставок".

Подобный список, как отмечает издание, поможет правительству снизить потенциальные угрозы со стороны Китая, используя правила контроля за экспортом и федеральные правила о закупках с целью запретить правительственным агентствам покупать технологии у определенных компаний.

Меры по обеспечению безопасности американской системы поставок вооружений - от крылатых ракет до истребителей - принимаются в связи с усилиями Китая получить технологии двойного назначения, утверждает Financial Times. Данная ситуация, по словам экспертов, еще раз подчеркивает необходимость того, чтобы правительство США и частный сектор проявляли бдительность в отношении тех компаний, связи которых с Народно-освободительной армией Китая очень сложно выявить, поясняет газета.