Джонсон отверг обвинения в том, что он ввел в заблуждение королеву по поводу парламента

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг в четверг обвинения в свой адрес в том, что он ввел в заблуждение королеву Елизавету II по поводу истинной цели приостановки работы парламента. Слова главы кабмина приводит агентство Press Association.

"Это абсолютно не так", - ответил он на просьбу прокомментировать вердикт апелляционного суда Шотландии, постановившего в среду, что приостановка деятельности законодательного органа, одобренная монархом 28 августа по рекомендации премьер-министра, не была законной. При этом Высокий суд Лондона также в среду вынес решение, отличающееся от вердикта в Шотландии. Он постановил, что решение Джонсона было исключительно политическим и не может быть предметом судебного рассмотрения. Окончательную точку в этом вопросе 17 сентября должен поставить Верховный суд.

"Высокий суд Англии полностью согласен с нами, но принять решение должен Верховный суд", - сказал Джонсон. Он заверил при этом, что приостановление работы парламента на пять недель, с 9 сентября до 14 октября, понадобилось не для того, чтобы отстранить депутатов от определения хода Brexit, как утверждает оппозиция, а для разработки программы действия нового правительства. Она должна быть представлена в тронной речи королевы в день начала новой сессии парламента. "Нам требуется тронная речь, мы должны продолжать двигаться вперед и реализовать обширную повестку на национальном уровне", - заявил Джонсон.

Большинство опрошенных в среду газетой Financial Times юристов сомневаются, что Верховный суд поддержит позицию шотландского апелляционного суда, который назвал постановление о приостановке работы парламента незаконным и не имеющим юридической силы. По мнению издания, основной вопрос, на который предстоит дать ответ судьям Верховного суда, - могут ли суды вообще пересматривать рекомендации премьера королеве.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.