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Европарламент выступит за перенос Brexit, если это предотвратит выход Британии без сделки

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) выступит за перенос сроков выхода Великобритании из Евросоюза, если это предотвратит Brexit без сделки или потребуется для проведения выборов в британский парламент. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли.

По его словам, ЕП готовит соответствующую резолюцию по Brexit, проект которой будет представлен на пленарной сессии в Страсбурге. "В резолюции будет говориться, что Европарламент открыт к возможному переносу, если это поможет избежать выхода без соглашения или понадобится для проведения всеобщих выборов в Великобритании", - сказал он.

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