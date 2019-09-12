{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США рассматривают все варианты санкций в отношении Турции за покупку у России С-400

В Вашингтоне не ставят крайних сроков применения рестрикций, уточнил помощник госсекретаря США Кларк Купер

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает все варианты возможных санкций в отношении Турции за приобретение ею зенитных ракетных систем С-400 у России. Об этом сообщил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Спецпроект на тему
Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

Он также отметил, что исполнительная ветвь власти США не ставит перед собой каких-то крайних сроков применения рестрикций против Турции за покупку С-400. "Все это базируется на [конкретных] условиях, а не на календаре. Нет <...> графика, установленного [американским] законодательством, в том, что касается санкций", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя перспективы применения Вашингтоном ограничительных мер против Анкары за покупку ЗРС С-400.

"Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на приобретение Турцией С-400 у России - прим. ТАСС)", - подчеркнул дипломат.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
СШАТурция
Кризис на Украине
Зеленский не планирует встречаться с Путиным до встречи "нормандской четверки"
На переговорах планируется обсудить "формулу Штайнмайера", отметил президент Украины
Читать полностью