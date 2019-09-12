США рассматривают все варианты санкций в отношении Турции за покупку у России С-400

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассматривает все варианты возможных санкций в отношении Турции за приобретение ею зенитных ракетных систем С-400 у России. Об этом сообщил в четверг на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Он также отметил, что исполнительная ветвь власти США не ставит перед собой каких-то крайних сроков применения рестрикций против Турции за покупку С-400. "Все это базируется на [конкретных] условиях, а не на календаре. Нет <...> графика, установленного [американским] законодательством, в том, что касается санкций", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя перспективы применения Вашингтоном ограничительных мер против Анкары за покупку ЗРС С-400.

"Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на приобретение Турцией С-400 у России - прим. ТАСС)", - подчеркнул дипломат.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей зенитных ракетных комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.