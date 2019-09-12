Бывший вице-спикер Рады может потерять право голоса за слова о "зеленых человечках"

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Регламентный комитет Верховной рады в четверг рекомендовал лишить ближайшую соратницу экс-президента Петра Порошенко, бывшего первого вице-спикера парламента, а ныне сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участвовать в пяти ближайших заседаниях за оскорбление депутатов правящей партии "Слуга народа".

В решении отмечается, что оно принято для "предупреждения дальнейших нарушений норм депутатской этики со стороны депутата Ирины Геращенко". С этой целью решено также проинформировать избирателей о принятых в отношении нее мерах через газету "Голос Украины". Окончательное решение вынесут депутаты во время пленарного заседания Рады, где устойчивое большинство принадлежит президентской партии.

В минувший вторник во время выступления Геращенко произошла перепалка между народными депутатами от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Поводом послужило заявление бывшего вице-спикера о том, что "пять лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, а сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент и даже полностью его перечеркивают".

Депутаты от фракции "Слуга народа" пытались прервать соратницу Порошенко выкриками с мест и аплодисментами, но Геращенко продолжала свое выступление, требуя от председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова "успокоить свой югенд" и не затыкать оппозицию. В результате спикер просто отключил ей микрофон, отметив, что сравнения, подобные использованным Геращенко, недопустимы.

Будучи в Раде прошлого созыва первым вице-спикером, Ирина Геращенко рьяно защищала политику президента Петра Порошено за разрыв всех отношений с Россией, невыполнение минских соглашений, повсеместное сближение с Западом и тотальную украинизацию страны.