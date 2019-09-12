В Грузии потребовали начать расследование против экс-посла США в Азербайджане

ТБИЛИСИ, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили в четверг на брифинге обратилась с требованием к Генпрокуратуре начать расследование против бывшего посла США в Азербайджане (2011-2012 гг.) Мэтью Брайзы за клевету в ее адрес.

По словам Инашвили, во вторник, когда на международной конференции у нее произошла словесная перепалка с одним из организаторов мероприятия, экс-помощником госсекретаря США Дэвидом Крамером, Брайза в интервью журналистам заявил, что якобы она напала на бывшего чиновника и поцарапала его.

"Я обращаюсь к Генпрокуратуре Грузии, чтобы она начала расследование в связи с клеветой и ложью. Пусть допросят всех присутствующих там тогда людей. Пусть допросят Крамера и госпожу Нино Эвгенидзе (один из организаторов конференции - прим. ТАСС). Пусть все ответят за насилие, осуществленное надо мной. Я требую, чтобы началось расследование против Крамера и Мэтью Брайзы. Мэтью Брайза является лгуном и распространяет клевету, а Дэвид Крамер - насильник и лгун", - сказала Инашвили.

В четверг молодежное крыло "Альянса патриотов Грузии" устроило акцию протеста у здания МИД в Тбилиси с требованием объявить Крамера персоной нон грата из-за словесной перепалки с Инашвили.

Словесная перепалка между Инашвили и Крамером произошла на международной конференции "Что дальше?", которую в Тбилиси устраивали грузинский Центр исследования экономической политики и Институт Маккейна. Инашвили, которая не была приглашена на форум, пришла на одну из сессий и попросила выступить, чтобы опротестовать высказывания депутата парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Гиги Бокерии, который днем ранее на мероприятии заявил, что "Альянс патриотов Грузии" отстаивает в стране российские интересы. Организаторы мероприятия, одним из которых был и Крамер, сначала отказали Инашвили в просьбе. Позже бывший помощник госсекретаря подошел к вице-спикеру и попросил ее вместе с журналистами покинуть конференцию, из-за чего между Крамером и Инашвили произошла словесная перепалка.

В конечном итоге Инашвили дали выступить. В конце своего выступления она потребовала от Крамера принести ей извинения за инцидент, так как она представляла парламент Грузии. "Альянс патриотов Грузии" в воскресенье планирует устроить акцию протеста и у здания посольства США в Тбилиси.