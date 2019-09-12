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Кризис в Сирии

Нетаньяху и Шойгу обсудили вопросы безопасности и координацию по Сирии

Встреча продолжалась полтора часа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудили на полуторачасовой встрече в Сочи в четверг вопросы безопасности и усовершенствование механизма координации между военными двух стран по Сирии. Об этом сообщает государственное радио Израиля "Кан" со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника из состава делегации.

Радиостанция указывает, что Нетаньяху в ходе встречи отметил, что активность Израиля в регионе в отношении Ирана в последнее время возросла, так как Тегеран наращивает усилия по организации атаки на еврейское государство с сирийской территории.

У израильского премьера на четверг запланированы переговоры в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКризис в СирииИзраильНетаньяху, Биньямин
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